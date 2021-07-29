Губернатор Тверской области проверил, как ремонтируют станцию скорой помощи в Ржеве

В настоящее время практически завершены внутренние и наружные работы в административном здании. Фото: ПТО

29 июля в Ржеве губернатор Игорь Руденя поручил ускорить темпы ремонта местной станции скорой помощи. Глава региона побывал на объекте.

В настоящее время практически завершены внутренние и наружные работы в административном здании. Здесь будут созданы комфортные условия для работы специалистов, отдыха медиков.

Предстоит отремонтировать гаражи и благоустроить прилегающую территорию.

Игорь Руденя подчеркнул - опыт этой работы будет использоваться при ремонте всех остальных подразделений скорой помощи в регионе.

В регионе создается централизованная служба скорой помощи, это предполагает введение единых стандартов управления и работы.

Единый диспетчерский центр в Твери уже координирует работу Калининской, Ржевской, Вышневолоцкой, Торжокской, Кимрской и Конаковской станций скорой помощи.

Обновляется и автопарк службы. В 2020 году регион получил 50 новых автомобилей скорой помощи. С 2021 по 2025 годы планируется поставка еще более 100 машин.