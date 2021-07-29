В Тверской области обещают грозу, ливень и сильный ветер

Грозу и дожди обещают в Тверской области Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 29 июля в отдельных районах ожидается гроза, ливневой дождь, усиление ветра отдельными порывами 12-17 м/с.

Днем до +28 градусов, ночью +11... +16 градусов.

Спасатели напоминают, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны!