В Тверской области отмечает 80-летие авиационный ремонтный завод в Ржеве

Это самый крупный завод в городе, там работает свыше 1100 человек. Фото: ПТО

В честь юбилея «514 авиационного ремонтного завода» в Ржеве предприятие посетили губернатор Игорь Руденя, гендиректор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и советник Президента России Владимир Васильев.

Высокие гости посетили цеха , прослушали краткий рассказ о долгой истории завода в его музее. Кульминацией посещения стало награждение сотрудников «514 АРЗ».

Всему коллективу предприятия объявлена благодарность Госкорпорации «Ростех».

Также медалями «Ростеха» «За отличие» награждены заместитель управляющего директора по летной подготовке и летным испытаниям Александр Волков, слесарь-сборщик летательных аппаратов Игорь Чураков, инженер-технолог технического отдела Василий Шаламов и заместитель управляющего директора по качеству Станислав Шлык.

Звание Министерства промышленности и торговли России «Почетный авиастроитель» присвоено управляющему директору АО «514 авиационный ремонтный завод» Андрею Бурмистрову, почетной грамотой Минпромторга России награжден мастер Александр Аванесов.

Еще тринадцать сотрудников предприятия награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора Тверской области и Госкорпорации «Ростех».

- Работники мастерских, ветераны завода заложили прочную основу высочайшего профессионализма, крепких трудовых традиций для успешного развития предприятия. В стремительно меняющемся мире авиастроения и техники сплочённому коллективу завода по плечу решение самых сложных задач, - подчеркнул во время торжественной церемонии Игорь Руденя.

- Авиаремонтный завод отличает богатая история и накопленный широкий объем компетенций. Здесь ремонтировались и ремонтируются практически все типы отечественных самолетов. У Ростеха и региона обширные планы по расширению предприятия, - отметил Сергей Чемезов.

Губернатор добавил, что рассматривается возможность открытия во Ржеве филиала федерального вуза для подготовки кадров для авиапромышленности

В честь юбилея завод посетили высокие гости. В центре на переднем плане - губернатор Игорь Руденя и и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Фото: ПТО

СПРАВКА КП

В июле 1941 года на базе Воронежского вагонзавода был сформирован поезд со всем необходимым оборудованием для ремонта самолетов в полевых условиях.

Всю войну он ездил вслед за боевыми соединениями. А после Победы мобильные авиаремонтные мастерские прибыли в Ржев.

Так и появился «514 авиационный ремонтный завод».

На данный момент там работает более 1120 человек.