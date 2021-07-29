В Тверской области реконструкция ржевских водозаборных сооружений будет завершена в 2022 году

На Ржевском водозаборе. Фото: ПТО

29 июля в Ржеве губернатор Игорь Руденя вместе с советником Президента РФ Владимиром Васильевым осмотрел Ржевский водозабор. На объекте установлены новые современные фильтры для повышения качества воды в городе. Это сделано в рамках работ по модернизации по федеральному проекту «Чистая вода».

Полная реконструкция водозаборных сооружений «Ржев-1» и «Ржев-2», включая систему подготовки питьевой воды в городе, будет завершена в 2022 году.

До этого «Тверьводоканал» запускает в городе временную схему. Для этого смонтированы две установки напорной фильтрации и четыре поверхностных резервуара чистой воды. С 15 июля система действует на станции Ржев-2, пусконаладочные работы идут на Ржеве-1.

На совещании после посещения водозабора губернатор отметил, что по проектам «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» в регионе к 2024 году запланировано построить и реконструировать 25 объекта.

- В Ржеве уже реализован первый этап по созданию системы водоочистки. В районах Тверской области в рамках национального проекта реализуется проект «Чистая вода». Будем следить за динамикой работ по каждому муниципальному образованию, - сказал Игорь Руденя на совещании.