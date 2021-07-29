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Происшествия29 июля 2021 15:00

В Тверской области мужчина в пьяной драке зарезал собутыльника

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемый задержан, ведется следствие

Подозреваемый задержан, ведется следствие

Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧП произошло в поселке Сонково 24 июля. Двое мужчин поссорились во время совместного употребления спиртного. В ходе конфликта 61-летний местный житель ударил товарища ножом в грудь.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Подозреваемый задержан и дал признательные показания. Изъято орудие преступления. Ведется следствие.