В Тверской области мужчина в пьяной драке зарезал собутыльника

Подозреваемый задержан, ведется следствие Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧП произошло в поселке Сонково 24 июля. Двое мужчин поссорились во время совместного употребления спиртного. В ходе конфликта 61-летний местный житель ударил товарища ножом в грудь.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Подозреваемый задержан и дал признательные показания. Изъято орудие преступления. Ведется следствие.