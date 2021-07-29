Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2021 14:52

В Твери на двух мостах затруднено движение транспорта

Пробка образовалась из-за ремонта Южного моста
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Затор образовался в сторону города и в сторону "Южного"

Затор образовался в сторону города и в сторону "Южного"

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Днем, 29 июля, в Твери автомобилисты встали в пробках на двух мостах - Волоколамском и Бурашевском путепроводах.

Движение транспорта затруднено в сторону центра и в сторону микрорайона "Южный" по причине дорожных работ на Южном мосту.

Автомобилистам следует заранее планировать время в пути.

Напомним, 28 июля начался ремонт дороги на Волоколамском проспекте. В границы участка попал и Волоколамский путепровод (Южный мост). Движение полностью не ограничено. Открыто по одной полосе в обе стороны.