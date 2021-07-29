В Твери на двух мостах затруднено движение транспорта

Затор образовался в сторону города и в сторону "Южного" Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Днем, 29 июля, в Твери автомобилисты встали в пробках на двух мостах - Волоколамском и Бурашевском путепроводах.

Движение транспорта затруднено в сторону центра и в сторону микрорайона "Южный" по причине дорожных работ на Южном мосту.

Автомобилистам следует заранее планировать время в пути.

Напомним, 28 июля начался ремонт дороги на Волоколамском проспекте. В границы участка попал и Волоколамский путепровод (Южный мост). Движение полностью не ограничено. Открыто по одной полосе в обе стороны.