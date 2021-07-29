В Тверской области между Ржевским мемориалом и новой станцией построят пешеходную дорожку

Дорожку для пешеходов, которая соединит новую станцию и мемориал запланировано построить до конца года Фото: Александр ЖМУЛИН

29 июля губернатор Игорь Руденя осмотрел места планируемого размещения пешеходной дорожки между мемориалом Советскому Солдату и железнодорожной платформой «Ржевский мемориал». Глава региона проводит рабочий день в Ржевском районе.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, длина дорожки составит около 1,7 км, а ширина - 6 м.

По проекту часть её отведут для велосипедистов.

Игорь Руденя отметил, что все элементы дорожки должны быть выполнены в едином стиле с железнодорожным вокзалом и Ржевским мемориалом.

Запланировано, что дорожку проложат к концу текущего года.

Также будут обустроены подходы к мосту через реку Большая Лоча, сделано освещение. Этот объект ждет капремонт.

- Ориентируемся на то, что в 2022 году эти работы должны быть закончены, – сказал губернатор.