Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июля 2021 14:04

В Тверской области ищут пропавшего подростка

Он ушел из дома 29 июля
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подросток пропал 29 июля Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Подросток пропал 29 июля Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетнего Антона Андреевича Долгова, 2004 года рождения, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 29 июля.

Известно, что ночью подросток самовольно покинул место своего пребывания в Торжке и до настоящего момента не вернулся. Ранее он неоднократно покидал место жительства.

По факту исчезновения мальчика Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. Пропавшего ищет полиция, следователи, волонтеры.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефону: 8-930-179-00-69.