В Тверской области ищут пропавшего подростка

Подросток пропал 29 июля Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетнего Антона Андреевича Долгова, 2004 года рождения, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 29 июля.

Известно, что ночью подросток самовольно покинул место своего пребывания в Торжке и до настоящего момента не вернулся. Ранее он неоднократно покидал место жительства.

По факту исчезновения мальчика Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. Пропавшего ищет полиция, следователи, волонтеры.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефону: 8-930-179-00-69.