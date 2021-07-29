На время ремонта движение на Южном мосту в Твери перекрывать не будут

В Твери на Южном мосту меняют асфальт
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Твери начался ремонт дороги на Волоколамском проспекте. В границы участка попал и Волоколамский путепровод (Южный мост) через Октябрьскую железную дорогу.
Рабочим предстоит привести в порядок 700 метров дорожного полотна площадью 10350 кв. метров.
Как уточнили в администации Твери, ремонт продлится до начала сентября. На время работ движение попутепроводу перекрывать не будут. Для проезда оставят по одной полосе в каждом направлении. Работы выполняет подрядчик АО "АБЗ-Дорстрой".
На участке возможны пробки, поэтому автомобилистам следует заранее рассчитывать время на дорогу.
После замены асфальта на мосту запланирован ремонт деформационных швов. Подрядчик пока не определен.