На время ремонта движение на Южном мосту в Твери перекрывать не будут

В Твери на Южном мосту меняют асфальт Фото: Влад КОМЯКОВ

В Твери начался ремонт дороги на Волоколамском проспекте. В границы участка попал и Волоколамский путепровод (Южный мост) через Октябрьскую железную дорогу.

Рабочим предстоит привести в порядок 700 метров дорожного полотна площадью 10350 кв. метров.

Как уточнили в администации Твери, ремонт продлится до начала сентября. На время работ движение попутепроводу перекрывать не будут. Для проезда оставят по одной полосе в каждом направлении. Работы выполняет подрядчик АО "АБЗ-Дорстрой".

На участке возможны пробки, поэтому автомобилистам следует заранее рассчитывать время на дорогу.

После замены асфальта на мосту запланирован ремонт деформационных швов. Подрядчик пока не определен.