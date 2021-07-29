В Тверской области от коронавируса вакцинировано 306 709 человек

В Тверской области продолжается вакцинация населения Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. От коронавируса вакцинировано 306 709 жителей Верхневолжья. 28 июля прививку сделали 3937 человек.

В регионе работают пункты вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, без записи сделать прививку можно в торговых центрах.

Вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляет 91 выездная бригада. Для вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.