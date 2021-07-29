Игорь Руденя ответит на вопросы жителей Тверской области в прямом эфире

Губернатор вновь выступит в прямом эфире. Фото: ПТО

29 июля в 21.00 на телеканале «Россия 24» (Тверь) состоится прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени.

Сколько семей региона смогут воспользоваться новыми федеральными мерами поддержки и на какую региональную помощь они могут рассчитывать? Как решается вопрос обеспечения жителей Тверской области качественной питьевой водой? Какие специалисты будут востребованы на новых производствах, которые откроются в ближайшее время в регионе? Как проходит в Верхневолжье вакцинация против коронавируса?

Планируется, что ответы на эти и другие вопросы также прозвучат в эфире.

Пресс-служба областного правительства также сообщает, что будут затронуты темы ремонта больниц в районах и строительства фельдшерско-акушерских пунктов.

Прямой эфир с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет.