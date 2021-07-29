В Тверской области сгорела старая железнодорожная станция на пути ретро-поезда "Селигер"

Последний снимок станции до пожара Фото: zen.yandex.ru/zapovednayadoroga

В Тверской области сгорело здание бывшей железнодорожной станции Чёрный Дор, расположенной на 91-92 км участка Бологое - Великие Луки Октябрьской железной дороги. Об истории станции и ее печальной судьбе рассказал машинист из Осташкова Алексей Алексеев на своем канале "Заповедная магистраль" в Яндекс.Дзене.

Станция была построена в 1902-1906 гг. по образцу других станций этой железной дороги, расположена между Фировым и Осташковом. Ее закрыли из-за упадка перевозок в ноябре 2001 года. Постройки разрушились и законсервированы, остался лишь остановочный пункт.

Алексей прошелся по помещениям здания и рассказал, что там уже побывали мародеры и унесли все, что можно было найти ценного. Однако внутри оставалась старая мебель, сохранились даже некоторые документы.

- Уже выходя из здания вокзала, мы сделали последний прощальный снимок. Это было 18 июля. А через пару дней узнал, что вокзал полностью сгорел и таким образом был демонтирован, - написал он на своем канале.

Стоит отметить, что станция пользовалась популярностью у пассажиров ретро-поезда "Селигер", который следует по маршруту Бологое -Осташков и останавливается на станции. Место живописное. Рядом есть старая водонапорная башня, построенная частично из дикого камня.

Похожие постройки есть и на других станциях. Это здания вокзалов III и IV классов, казармы, сторожевые дома и стрелочные будки.