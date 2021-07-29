В Тверской области с 14 августа открывается сезон охоты на дичь

В Тверской области открывается сезон охоты
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
С 14 августа в Тверской области открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь, на водоплавающих птиц и на птиц степи и полей.
По информации Управления Росгвардии по Тверской области, в регионе зарегистрировано более 47 тысяч владельцев охотничьего оружия.
Сотрудники регулярно проводят проверки, в ходе которых выявлено порядка 1600 нарушений в области оборота оружия, составлено 1557 протоколов об административных правонарушениях, аннулировано 487 разрешений, изъято 1694 единиц оружия и 3681 штук боеприпасов.
Управление Росгвардии по Тверской области напоминает, что во время охоты охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство.
Отсутствие указанных документов является административным правонарушением, если дичь добыта незаконным путем, ее имеют право конфисковать.