В Твери пропала 18-летняя Анастасия Зайцева

Девушка пропала в конце мая Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области продолжаются поиски 18-летней Анастасии Зайцевой из Твери. Девушка пропала 30 мая. По факту ее исчезновения возбуждено и расследуется уголовное дело.

В ходе следствия проанализированы показания свидетелей, сообщавших о последнем местонахождении несовершеннолетней.Поиски ведутся во всех раонах области и субъектах Российской Федерации. Задействованы следователи и криминалисты Следственного комитета, полиции, кинологи со служебными собаками, представители службы МЧС, водолазы ГИМС, существенную помощь оказывают волонтеры ВПСО «СОВА», а также местные жители.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.