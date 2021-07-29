В Тверской области у дачницы обокали дом в Старицком районе

Злоумышленников разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 47-летняя местная жительница и рассказала, что из дачного дома в деревне Новое Старицкого района у нее похитили инструменты, бытовую технику и другое ценное имущество. Общий ущерб составил 104 000 рублей.

Место происшествия осмотрели полицейские и криминалисты.

В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что злоумышленников было двое. Безработные жители деревни Новое 1983 и 1998 годов рождения знали, что соседка давно не приезжает, проникли в дом и похитили холодильник, стиральную машину, газовую плиту, электрообогреватель, мойку со смесителем. Похищенное они оставили себе.

Вещи нашли и вернули хозяйке. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.