Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июля 2021 9:42

Три машины столкнулись на улице Маршала Конева в Твери

Пострадала молодая девушка
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ДТП пострадала молодая девушка Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП пострадала молодая девушка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 28 июля на улице Маршала Конева, в районе дома №128 в Твери.

37-летний водитель, не пристегнутый ремнем безопасности, без водительских прав, на автомобиле «Ваз 21104» столкнулся с «Рено Логан» под управлением 36-летнего водителя, с последующим столкновением с «Лада Приора» под управлением 29-летнего водителя.

В результате ДТП 22-летняя девушка-пассажирка «Ваз 21104» (на момент ДТП ремнем безопасности не пристегнута) с травмами доставлена в больницу.