Три машины столкнулись на улице Маршала Конева в Твери

В ДТП пострадала молодая девушка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 28 июля на улице Маршала Конева, в районе дома №128 в Твери.

37-летний водитель, не пристегнутый ремнем безопасности, без водительских прав, на автомобиле «Ваз 21104» столкнулся с «Рено Логан» под управлением 36-летнего водителя, с последующим столкновением с «Лада Приора» под управлением 29-летнего водителя.

В результате ДТП 22-летняя девушка-пассажирка «Ваз 21104» (на момент ДТП ремнем безопасности не пристегнута) с травмами доставлена в больницу.