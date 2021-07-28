В Твери проводится проверка по факту гибели младенца в роддоме №1

После гибели ребенка началась проверка в роддоме Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Трагичный пост о мертворожденной малышке появился в соцсети вечером, 27 июля. Его опубликовала убитая горем мать в одном из городских пабликов Твери в "Инстаграм".

Роженица рассказала, что в роддоме №1 она родила мертвового ребенка, хотя поступила на роды с абсолютно здоровой малышкой в утробе.

- Я поступила 23.07.2021 года (была пятница), поступила по скорой с ложными схватками, ребёнок у меня ещё шевелился и мне сказали всё хорошо, но я ещё не в родах и оставили на сохранение, срок у меня был на тот день 39 недель и 2 дня. В субботу также ныл живот, но ребёнок также шевелился и по ктг сказали всё хорошо. Но с субботы на воскресенье у меня началась самая ужасная ночь, - написала в посте женщина.

Со схватками роженица промучалась всю ночь, терпела боли и в воскресенье. Позже, со слов пациентки, выяснилось, что ей неправильно записали ктг (сердцебиение у ребёнка). Требовалась срочная помощь, но ее не оказали.

В 10 утра 26 июля девушку повели рожать.

- В 11 утра я уже узнала что буду сама рожать мёртвого ребёнка. В 19:30 я родила абсолютно здоровую девочку, без какой либо обвитой пуповины или патологии. С весом 3300, рост 52 см, - пишет девушка.

Пост в соцсети Фото: instagram.com/podslushano_tver (скрин)

- Следственный комитет начал доследственную проверку, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.