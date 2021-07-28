Житель Тверской области вывел в "теневой" оборот 5,5 миллионов рублей

Мужчина незаконным путем обналичил 5,5 млн рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери выявлен факт неправомерного оборота средств платежей. В преступлении по ч. 1 статьи 187 УК РФ подозревается 59-летний ранее судимый местный житель.

Установлено, что фигурант изготовил поддельные платежные поручения с ложными сведениями о назначении платежей. Используя реквизиты фиктивных организаций, вывел в "теневой" оборот и обналичил 5,5 млн рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.