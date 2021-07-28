В Тверской области поселок остался без уличного освещения

Жители поселка остались без уличного освещения
Фото: Мария ЛЕНЦ
В прокуратуру Лесного района обратились жители поселка Железенка и пожаловались на отсутствие уличного освещения.
Установлено, что в поселке с апреля 2021 года отключено уличное освещение. Это вызывает опасность возникновения ДТП и создает реальную угрозу жизни и здоровью водителей и пешеходов.
Прокурор района обратился в Максатихинский межрайонный суд с административным исковым заявлением о признании действий администрации Лесного муниципального округа незаконными. Власти обязали наладить освещение.
Решение суда не вступило в законную силу.