В Тверской области поселок остался без уличного освещения

Жители поселка остались без уличного освещения Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Лесного района обратились жители поселка Железенка и пожаловались на отсутствие уличного освещения.

Установлено, что в поселке с апреля 2021 года отключено уличное освещение. Это вызывает опасность возникновения ДТП и создает реальную угрозу жизни и здоровью водителей и пешеходов.

Прокурор района обратился в Максатихинский межрайонный суд с административным исковым заявлением о признании действий администрации Лесного муниципального округа незаконными. Власти обязали наладить освещение.

Решение суда не вступило в законную силу.