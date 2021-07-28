"Нарушают покупатели": в торговом центре Твери прошел рейд по соблюдению масочного режима

Рейд против антимасочников прошел в Торговом парке №1 Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери в торговом парке №1 28 июля состоялся рейд по проверке масочного режима. Его провели специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области совместно с полицейскими.

В магазинах проверили наличие и работу приборов для измерения температуры, антисептиков, соблюдение посетителями и продавцами масочного режима.

- Рейды проводятся несколько раз в неделю. Мы проверяем хозяйствующие субъекты на территории не только города, но и области, – рассказала специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Тверской области Лилия Федотенко.

По итогам сегодняшнего рейда проверяющие отметили, что магазины добросовестно выполняют санитарные требования. Нарушителей единицы, в основном среди покупателей.

- Граждане понимают, что несоблюдение данных норм может вызвать привлечение к административной ответственности, штраф, поэтому стараются на месте исправить нарушения, – отметил заместитель начальника управления охраны общественного порядка УМВД России по Тверской области Сергей Николаев.

Для предпринимателей размер штрафа составляет до 300 тыс. рублей.