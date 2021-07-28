После пожара в БЦ "Ямской" в Твери закрыли пункт вакцинации

Пункт вакцинации в БЦ "Ямской" откроется 30 июля Фото: областной минздрав

Новый вакцинальный пункт ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», расположенный в БЦ «Ямской» временно приостановил работу из-за пожара в бизнес-центре. ЧП произошло в ночь на 28 июля.

Пункт возобновит работу уже в ближайшую пятницу, 30 июля, и будет работать в будни - с 10:00 до 18:00, в выходные - с 10:00 до 14:00. Желающие сделать прививку могут приходить без предварительной записи.

Напомним, что остальные вакцинальные пункты работают ежедневно - по будням с 8:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни с 8:00 до 20:00.