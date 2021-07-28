Отреставрированный крест установили на крыше затопленной Калязинской колокольни в Тверской области

Крест на колокольню поднимали по частям Фото: администрация Калязинского района

26 июля на колокольне Николаевского собора в Калязине установили отреставрированный крест.

Крест реставрировали мастера из Подмосковья. Он был заново позолочен сусальным золотом. В середине июля его привезли в Калязин и освятили. Чин церковного освящения креста на Монастырском острове провел иеромонах Амвросий.

- Рабочие подняли крест на колокольню по частям и на самом верху строительных лесов собрали воедино, - сообщили в администрации Калязинского района. - Теперь он будет сиять ещё ярче и украшать нашу Волгу, наш город и нашу колокольню, на которой активно продолжаются реставрационные работы.