В Тверской области в июне пропали 110 человек

В Тверской области с начала года пропали 970 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне 2021 года, по данным УМВД России по Тверской области, разыскивались 110 без вести пропавших человек. 92 из них найдены сотрудниками полиции живыми, девять - погибшими. Поиски еще девяти человек продолжаются.

Из 110 граждан – 22 несовершеннолетних, один найден погибшим, еще одного ищут, остальные 20 вернулись домой.

Всего с начала 2021 года в розыске находились 970 человек.

- По итогам розыскных мероприятий были установлены 917 человек – как на территории Тверской области, так и на территории других субъектов Российской Федерации. В настоящее время поиски оставшихся 53 граждан продолжаются, - сообщает УМВД России по Тверской области.

В полиции отмечают, что большую помощь в поисках оказывают волонтеры и общественые организации. Управление МВД России по Тверской области выражает благодарность активистам за совместную работу.