В Тверской области при силовой поддержке СОБР задержана банда оружейников

Банду оружейников задержали в Тверской области Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

ФСБ Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и спецподразделением Росгвардии пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к изготовлению и сбыту оружия.

Задержания прошли в июле 2021 года в Москве, республиках Адыгея, Башкортостан, Крым и Мордовия, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях. В Верхневолжье операция проходила при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Тверской области.

- В результате из незаконного оборота изъяты 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: ружейный гранатомет «М-79» (США, 1940 г.), 4 пулемета («ШКАС», «ДП-27», «МG-42»), 11 автоматов («АК-103», «АК-74М», «АКС-74У», «АКМ»), 16 пистолетов-пулеметов («ППШ», «Кедр», «ППД», «МР-40», «МР-38», «SА-26», «VZ-26», «МАВ-38 Beretta»), 118 пистолетов и револьверов («Коровина», «ПМ», «ПСМ», «ТТ», «Марголина», «СПШ», «Страж», «CZ», «Walther», «Beretta», «Perfecta», «Luger», «Colt», «Smith& Wesson», «Stalker», «Zoraki», «Наган»), 125 карабинов, винтовок и ружей («Вепрь», «Сайга», «Мосина», «Фролова», «ТОЗ», «СКС», «КО-44», «СВТ-40», «Винторез», «Тигр», «МР», «ИЖ», «Benelli», «Sauer», «Mauser»), самодельное стреляющее устройство («авторучка»), а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГ-33», «М-24», «М-39»), более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тверской области.

Прекращена деятельность 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Оружие сбывали через интернет, а доставляли покупателям через операторов почтовой связи и транспортне компании.