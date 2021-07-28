На территории Тверской области найдены 20 снарядов и мин

В Тверской области продолжают находить военные снаряды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сводный отряд специалистов-пиротехников из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Ногинского спасательного Центра МЧС России, Тульского Спасательного Центра МЧС России продолжает обследование территорий в Тверской области, где велись бои во время Великой Отечественной войны.

В ходе работ 27 июля группой ручного разминирования обследован участок местности общей площадью 1,1 Га, обнаружено 20 снарядов времен войны. Среди находок: артиллерийские снаряды разного калибра, минометные мины.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасного предмета, необходимо вызвать экстренную службу и не пытаться обезвредить его самостоятельно.