"Я очень счастлива": 80-летняя велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк добралась до Магадана

Юлия Михайлюк изучает окрестности Магадана Фото: instagram.com/mikhailiuk2059

Самая пожилая велопутешественница России 80-летняя Юлия Ивановна Михайлюк добралась до Магадана. Об этом путешествии Юлия Ивановна мечтала давно, и вот - сбылось.

Еще неделю назад мы сообщали, что велопутешественница выехала из Улан-Уде, откуда до Магадана 4 417 км. И вот она уже на месте. Правда, на велосипеде доехать получилось только до Якутска.

- Из Улан-Уде ехала, сколько смогла, дальше - в Под Читой дороги размыло. В Якутске села на самолёт и долетела до Магадана, - рассказала Юлия Михайлюк в телефонном разговоре с "КП"Тверь". - Магадан - мечта моей жизни. Я очень счастлива.

Юлия Ивановна сейчас гостит у председателя местного клуба ветеранов при спорткомитете Веры Михайловны, она вместе с супругом не только приютили велопутешественницу, но и организовали экскурсии по городу. Сейчас у Юлии Михайлюк время отдыха, она гуляет по Магадану и постит фото с путешествия в Инстаграм, но останавливаться она не собирается и планирует отправиться на Чукотку.