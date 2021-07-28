Спортсменка из Твери вышла в финал Олимпиады в Токио

Василиса Степанова (на фото справа). Фото: cska.ru

Сегодня утром, 28 июля, пришла отличная новость с Олимпиады в Токио - наша землячка, тверичанка Василиса Степанова поборется за золотые медали игр.

Василиса выступает в парной двойке по академической гребле с Еленой Орябинской из Краснодарского края.

28 июля они в своем полуфинальном заезде финишировали на втором месте. В итоге Василиса и Елена первыми из представителей российской академической гребли вышли в финал Олимпиады. Решаюшие заезды состоятся рано утром 29 июля.

Болеем за наших. Вперёд, Василиса!

Напомним, что помимо нее на Олимпиаду поехали еще трое уроженцев Тверской области - знаменитая прыгунья в длину Дарья Клишина, мощные гребцы-байдарочники Александр Сергеев и Артём Кузахметов.

СПРАВКА КП

Василиса Степанова - мастер спорта. Двукратная чемпионка России по гребному спорту-2020 (в составе сборной четвёрки без рулевого и в составе сборной восьмёрки с рулевым). Воспитанница заслуженного тренера России Александра Брендакова (Тверь).