В районах Тверской области дали старт конкурсу «Лучшее семейное подворье»

В регионе вновь будут стартуетт конкурс для многодетных семей, ведущих свое хозяйство. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Конкурс «Лучшее семейное подворье» для многодетных семей, у которых есть свое хозяйство, в этом году конкурс проводится уже во второй раз. Главный приз – автомобиль.

По мнению губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия - важная мера поддержки и популяризации института семьи в регионе.

На первом этапе конкурса в районах формируются муниципальные оргкомитеты. Прием заявок продлится до 15 августа.

После этого документы семей-победителей будут переданы в министерство демографической и семейной политики Тверской области для участия в региональном этапе. Он стартует 23 августа.

Имена победителей и призеров областного конкурса станут известны в ноябре.

В 2020 году победителем и обладателем пассажирского микроавтобуса CITROEN Space Tourer стала семья Ренца из Бологовского района. Второе место и автомобиль Lada Niva на пять мест получила семья Куликовых из Осташкова. За третье место семья Павловых из Удомельского городского округа была награждена комплектом бытовой техники и инструментов.

Подробная информация об участии в конкурсе есть на сайте Минсемьи.