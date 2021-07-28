В Тверской области на женщину напал грабитель

Подозреваемый в грабеже арестован. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Конаковском районе местная жительница сообщила в полицию, что на нее напал мужчина и отобрал 80 тысяч рублей.

Оперативники на месте опросили потерпевшую, а также её знакомую, которая находилась рядом в момент совершения преступления.

В итоге был задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 41-летний житель города Конаково.

В настоящее время фигурант арестован.

- Следователем по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области

Расследование по уголовному делу продолжается.