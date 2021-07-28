В Твери перекрыли несколько улиц

На нескольких улицах приостановят движение машин. Фото: Алина НИЗАМОВА

Из-за проходящих в Твери ремонтных работ на дорогах администрация города выпустила несколько распоряжений об ограничении движения и парковки транспорта на определенных улицах.

С сегодняшнего дня, 28 июля, почти до конца 6 августа будет закрыта для машин Тверская площадь, начиная от проезда до нее от Свободного переулка и бульвара Радищева.

До 7 августа приостановят движение по Свободному переулку.

До 10 августа - по улице Ивана Седых.

До 12 августа - по улице 1-й Головинский вал, по Головинскому переулку, по улице Бакунина.