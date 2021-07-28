В Твери произошел пожар в бизнес-центре на улице Вагжанова

Спасатели потушили пожар в бизнес-центре в Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ЧП произошло ночью, 28 июля, в Твери. Сообщение о задымлении в бизнес-центре на улице Вагжанова поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

На место происшествия выехали отделения пожарно-спасательных частей №1, №2, №3, №4, №72, отделения специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа ГУ МЧС России по Тверской области, дежурная смена службы пожаротушения ГУ МЧС России по Тверской области, начальник Главного управления МЧС России по Тверской области, сотрудник ОНД и ПР по городу Твери, сотрудник ФГБУ ФПС ИПЛ по Тверской области.

В 4:37 утра была объявлена локализация пожара на площади 40 кв.метров и ликвидация открытого горения.

В 5:15 пожар полностью потушили.

- Погибших и пострадавших нет, эвакуировано четыре человека, - рассказали в пресс-службе МЧС. - Всего к реагированию на пожар привлекалось 62 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России - 50 человек и 15 единиц техники.