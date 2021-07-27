Региональный центр компетенций создадут в Тверской области

В Тверской области создадут региональный центр компетенций Фото: ПТО

27 июля на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсудили предоставление льготных займов предприятиям лесопромышленного комплекса, создание регионального центра компетенций в рамках реализации национального проекта "Повышение производительности труда".

Из областного бюджета выделено 100 млн рублей на льготные займы лесопромышленным предприятиям. Поддержку окажет Фонд развития промышленности Тверской области.

- Важно увеличивать количество предприятий, которые ведут современную переработку древесины. Чтобы лес, который заготавливается у нас на территории, перерабатывался здесь же, – сказал Игорь Руденя.

По планам о создании регионального центра компетенций до 2024 года включительно обучение здесь пройдут более 300 специалистов. Эксперты будут рассказывать об инструментах бережливого производства, создании эталонных производственных участков и других вопросах повышения производительности труда.