В Твери заложен фундамент и установлен каркас на стройплощадке спортцентра гребли

В Твери продолжается строительство новых объектов инфраструктуры для гребного спорта. Фото: ПТО

В Твери в новые стадии входит строительство центра по видам гребли на Волге и многофункциональной гребной базы на Тверце.

Спортцентр на Волге возводят на базе Спортшколы Олимпийского резерва по видам гребли имени Олимпийской чемпионки Антонины Серединой в районе Борисоглебской пристани.

Там выполнены археологические работы и берегоукрепление, полностью завершено устройство фундамента, возведен металлический каркас здания, обустроены наружные инженерные коммуникации.

На месте будущей базы на Тверце на сегодня закончены археологические работы и берегоукрепление, строители приступили ко второму этапу строительства.

В самом начале июля на этой стройплощадке побывал губернатор Игорь Руденя. В итоге поручил ускорить работы и завершить строительно-монтажный этап в текущем году.

Тверская гребная школа является одной из сильнейших в России.

На XXXII летних Олимпийских играх в Токио участвуют три воспитанника тверской гребной школы - Василиса Степанова, Артем Кузахметов и Александр Сергеев.