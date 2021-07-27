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Спорт27 июля 2021 17:55

В Тверской области 57 тренеров и 223 спортсмена получат выплаты

Вопрос рассмотрен на заседании правительства региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Размер выплат составляет от 2,7 тыс. рублей до 600 тыс. рублей

Размер выплат составляет от 2,7 тыс. рублей до 600 тыс. рублей

Фото: Анастасия Осипова

Разовые выплаты 57 тренерам и 223 спортсменам будут произведены как вознаграждение за особые достижения на соревнованиях в 2020 году. Решение принято 27 июля на заседании правительства региона во главе с губернатором Игорем Руденей.

- Средства, которые регион выделяет на поощрение наших спортсменов, станут нашим вкладом в общероссийскую копилку повышения спортивных достижений, - сказал глава региона.

На предоставление выплат спортсменам и тренерам в областном бюджете предусмотрено 3,3 млн рублей. По числу получателей лидируют такие виды спорта как гребля на байдарках и каноэ, джиу-джитсу, академическая гребля, чир спорт, всестилевое каратэ, судомодельный спорт, универсальный бой, а также хоккей и дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха.

Размер выплат составляет от 2,7 тыс. рублей до 600 тыс. рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград.

Профессиональным спортсменам, включенным в состав сборных команд России, в регионе также выплачиваются ежемесячные стипендии губернатора Тверской области. В 2021 году данные выплаты предусмотрены для 138 человек.