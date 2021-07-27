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Происшествия27 июля 2021 17:19

Растительный наркотик культивировал рядом с деревней житель Тверской области

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина культивировал наркотики на участке

Мужчина культивировал наркотики на участке

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Тверской области сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Вышневолоцкий» совместно с участковым установили, что в 200 метрах от деревни Чёрный Ручей Спировского района 36-летний местный житель незаконно выращивает наркосодержащие растения.

В доме у мужчине при обыске было обнаружено 37 кустов и насаждения растений. Также у него изъято готовое вещество массой 92,3 г.

Ранее неоднократно судимый подозреваемый сознался в содеянном и сообщил, что выращивал наркотик для себя.

На фигуранта завели уголовное дело. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.