Жители дома по улице Мичурина в Твери пожаловались на живущих в подвале мигрантов

Жители дома обеспокоены соседством с мигрантами Фото: tvernews.ru/Народная новость (скрин видео)

В полицию обратились жильцы дома №10 по улице Мичурина в Твери и сообщили, что в подвальном помещении дома проживают мигранты.

- Было написано заявление, пока расследование затягивается, нелегалы продолжают жить в подвале. Жильцы дома обеспокоены сложившейся ситуацией, - написали жильцы в народной новости на сайте ТИА.

Люди сообщают, что гастарбайтеры готовят еду на газовом баллоне, неизвестно куда ходят в туалет, постоянно выходят с подвала покурить на придомовую территорию. Застройщик на претензии не реагирует.

Заявление от жительницы приняли в полиции и начали проверку.