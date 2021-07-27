Алиментщик погасил долги, чтобы снять запрет с автомобиля в Тверской области

Алиментщик оплатил 80 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Житель Вышневолоцкого городского округа Тверской области задолжал по алиментам на содержание детей, 2003 и 2010 годов рождения, 80 тысяч рублей.

В нарушение возложенных судом обязательств мужчина алименты не платил и допустил задолженность.

Судебный пристав отделения судебных приставов по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому районам УФССП России по Тверской области установил, что у должника есть автомобиль, на транспортное средство наложили запрет на регистрационные действия.

Чтобы снять запрет, мужчина полностью оплатил долги. С него также взыскан исполнительский сбор 5000 рублей.