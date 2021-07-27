Житель Тверской области угнал арендованный автомобиль и попал в аварию

Разбитую машину вернули потерпевшей Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратилась 39-летняя жительница Санкт-Петербурга и сообщила, что из двора ее дачного дома, расположенного в одной из деревень Бологовского района, пропал арендованный автомобиль «Фольксваген Поло».

По сигналу выехала следственно-оперативная группа. Ориентировка на машину была направлена патрульным экипажам.

Иномарку нашли в кювете на автодороге Будущее-Тимково. Подозреваемого в угоне разыскали. К преступлению оказался причастен 18-летний крестник потерпевшей. Молодой человек пояснил, что решил покататься на автомобиле. Пока все спали, взял ключи и поехал в соседнюю деревню, но не справился с управлением, врезался в дерево и вылетел в кювет.

Разбитую машину вернули потерпевшей. На фигуранта завели уголовное дело.