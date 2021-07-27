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Общество27 июля 2021 16:00

МЧС предупреждает жителей о грозе и высокой пожарной опасности в Тверской области

В регионе сохраняется жаркая погода
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жителей Тверской области предупреждают о грозе

Жителей Тверской области предупреждают о грозе

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ГУ МЧС России, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 27 июля в отдельных районах ожидается гроза, ливневой дождь, усиление ветра отдельными порывами 12-17 м/с.

Также, в период с 28 июля по 29 июля прогнозируется высокая пожарная опасность.

В среду в Твери и по области до +28 градусов с грозами, ночью +11... +16 градусов. Ветер 5-10 м/с с усилением при грозе.

Спасатели призывают жителей внимательней относиться к собственной безопасности, быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.