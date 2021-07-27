В Тверской области вблизи трассы М-11 горела лесная подстилка

В Тверской области тушили лесной пожар Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о горении лесной подстилки в районе 319 км трассы М-11 на территории Фировского лесничества поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 27 июля.

К месту пожара направлены отделения ПСЧ-61, ПСЧ-9 отдельный пост пожарно-спасательной части №61, оперативная группа Вышневолоцкого пожарно-спасательного гарнизона, дежурная смена службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тверской области, сотрудник ОНД и ПР по Вышневолоцкому и Бологовскому районам, сотрудники участкового лесничества, арендатор, сотрудник администрации Вышневолоцкого городского округа.

- Угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры нет, - сообщили в МЧС. - К ликвидации пожара привлекалось 42 человека и 15 единиц техники.