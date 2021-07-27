18-летний житель Тверской области осужден за подготовку к теракту и призывы к экстремизму

Подсудимый признан виновным в подготовке преступлений против общественной безопасности Фото: архив "КП"

В Тверской области осужден 18-летний житель города Кимры. На основании собранных следствием доказательств он признан виновным в совершении ряда серьзных преступлений против общественной безопасности.

Следствием и судом установлено, что в 2019 году осужденный изготовил и хранил по месту жительства и в тайнике огнестрельное оружие и боеприпасы. В тот же период в районе своего проживания он нанес на зданиях и сооружениях надписи, призывающие к осуществлению экстремисткой деятельности.

В апреле 2020 года днем возле проезжей дороги в Кимрах беспричинно убил из самодельного оружия незнакомого 48-летнего мужчину, а в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне планировал теракт в Кимрах. Его действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Приговором суда по ч. 1 ст. 223 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 280 УК РФ подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока в исправительной колонии строгого режима.