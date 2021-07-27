ООО «Транснефть – Балтика» в первом полугодии направило 66,8 млн руб. на улучшение условий труда работников

Большой объем средств направлен на закупку спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты Фото: ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги деятельности в сфере охраны труда и промышленной безопасности за первое полугодие 2021 года. На улучшение условий труда и сохранение здоровья работников в отчетный период предприятие направило 66,8 млн руб.

Масштабная работа проведена в сфере промышленной безопасности и производственного контроля. Большое внимание уделялось предупреждению аварий на опасных производственных объектах, обеспечению готовности к локализации и ликвидации последствий аварий. С этой целью в ООО «Транснефть – Балтика» в первом полугодие проведены 612 учебно-тренировочных занятий по направлению эксплуатации, 12 учебно-тренировочных занятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 2 командно-штабных учения.

Большой объем средств направлен на закупку спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты. В целях предупреждения производственного травматизма проводились тематические лекции для сотрудников филиалов. Подведены итоги конкурса «Лучшее подразделение по охране труда за 2020 год». Первое место занял коллектив нефтеперекачивающей станции «Андреаполь» Новгородского РНУ.

В рамках мероприятий по охране труда более 2,7 тыс. сотрудников прошли профилактическую вакцинацию против клещевого энцефалита.

Продолжается реализация комплекса мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Организована термометрия, проводится дезинфекция помещений, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, продолжается процедура вакцинации. В настоящее время на предприятии сформирован коллективный иммунитет от COVID-19, более 74% сотрудников прошли полный цикл вакцинации или имеют антитела.

В аппарате управления и филиалах ООО «Транснефть – Балтика» вакцинация осуществляется без отрыва от производства - в медицинских кабинетах и в ближайших медицинских учреждениях. Для сотрудников производственных объектов организован транспорт в пункты вакцинации. Процедура проводится с использованием препаратов отечественного производства в рамках обязательного медицинского страхования.