На дорогах Тверской области с начала года в ДТП погибли 11 пешеходов

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов соблюдать ПДД Фото: Кирилл ЧАЩИН

Госавтоинспекция Тверской области опубликовала статистику ДТП с участием пешеходов.

По данным ведомства, с начала 2021 года, на дорогах Верхневолжья с участием пешеходов произошло 121 дорожно-транспортное происшествие, в которых 11 человек погибли и 111 получили различные травмы.

Статистика показывает, что наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий.

- Большинство наездов на пешеходов совершается в темное время суток (вечером или ночью). Улучшение видимости пешехода становится одним из важнейших способов предотвращения ДТП с их участием. Значительно уменьшается риск гибели для пешеходов при применении световозвращающих элементов, - обращают внимание в Госавтоинспекции и призывают пешеходов и водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.