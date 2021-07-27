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Досуг27 июля 2021 13:33

В Торжке Тверской области выберут обладательницу самой длинной косы

Гости получат в подарок старинные рецепты по уходу за волосами
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Торжке выберут обладательницу самой длинной косы

В Торжке выберут обладательницу самой длинной косы

Фото: ПТО

В предстоящие выходные, 31 июля, в Этнографическом центре Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке состоится традиционный летний конкурс "Девичья коса – на весь Торжок краса". Победительниц выберут в номинациях "Самая длинная коса" и "Самая толстая коса".

Гостям расскажут, почему на Руси женщины волосы заплетали в косу и как ее украшали, а также о старинных рецептах по уходу за волосами. Участников ждет экскурсия по экспозициям музея, русские народные игры и забавы.

Начало праздника в 14:00. Телефон для справок: 8(919)061-18-49.