В Калининском районе Тверской области произошел лесной пожар

В Тверской области потушили лесной пожар Фото: Ольга Крыльцова

Сообщение о горении лесной подстилки в районе деревни Андрейково в Калининском районе поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 27 июля.

К месту пожара направлены отделения ПСЧ-72, отдельный пост ПСЧ-1, оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, дежурная смена службы пожаротушения ГУ МЧС России по Тверской области, сотрудник ОНД и ПР по Калининскому району, сотрудники участкового лесничества, арендатор, сотрудник администрации Бурашевского сельского поселения, сотрудник администрации Калининского района.

- Угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры нет, - сообщили в МЧС. - Всего к ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 29 человек и 12 единиц техники.

В 11:00 объявлена локализация пожара на площади 0,17 Га. В 12:05 объявлена ликвидация пожара.