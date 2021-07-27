В четырех городах Тверской области пройдет фестиваль уличного кино

В Твери и трех райцентрах проведут кинофестиваль. Фото: "КП" Архив

С 1 по 29 августа Тверская область присоединится к VIII Фестивалю уличного кино. Он будет проводится на девяти площадках в Твери, Ржеве, Бежецке и Пено.

Фестиваль уличного кино знакомит аудиторию с независимыми картинами молодых российских авторов. Конкурс короткометражек стартовал 19 июня с показов в Москве и до конца сентября охватит всю Россию.

В Твери посмотреть картины фестиваля можно будет в ДЦ «Мир», областном ДК «Пролетарка» и ДК «Металлист», в мультимедиапространстве BLACK ROOM, Музее фотографии «Искра», КДЦ «Заволжский». В Ржеве - в Клубе железнодорожников, в Бежецке - в кинотеатре «Юбилейный», в Пено - в кинотеатре «Чайка».

Как сообщает областное правительство, кинопросмотры будут организованы с соблюдением антиковидных санитарных требований.