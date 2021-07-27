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Происшествия27 июля 2021 12:16

В центре Твери мужчина организовал в квартире притон для наркоманов

И употреблял запрещенные вещества вместе с "квартирантами"
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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За организацию наркопритрна мужчина предстанет перед судом

За организацию наркопритрна мужчина предстанет перед судом

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Перед судом предстанет 49-летний житель Центрального района Твери. Мужчина имеет в областном центре временную регистрацию и с марта по апрель 2021 года, по версии следствия, испытывая потребность в употреблении наркотических средств, принимал у себя наркоманов.

Для комфортного потребления наркотиков он организовал в квартире притон и предоставлял посуду и предметы мебели лицам, находящимся в состоянии наркотического опьянения.

Незаконная деятельность пресечена сотрудниками УМВД России по Тверской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.