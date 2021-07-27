В центре Твери мужчина организовал в квартире притон для наркоманов

За организацию наркопритрна мужчина предстанет перед судом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Перед судом предстанет 49-летний житель Центрального района Твери. Мужчина имеет в областном центре временную регистрацию и с марта по апрель 2021 года, по версии следствия, испытывая потребность в употреблении наркотических средств, принимал у себя наркоманов.

Для комфортного потребления наркотиков он организовал в квартире притон и предоставлял посуду и предметы мебели лицам, находящимся в состоянии наркотического опьянения.

Незаконная деятельность пресечена сотрудниками УМВД России по Тверской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.