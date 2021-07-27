В Твери девушка обманывает на деньги мужчин с сайта знакомств

В дежурную часть Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 32-летний мужчина.

Потерпевший рассказал, что через сайт знакомств начал общаться с девушкой, переписывался с ней в мессенджере. Потенциальная знакомая предложила сходить в театр и скинула ссылку на покупку билетов. Мужчина прошел по ссылке, ввел данные карты, и с его счета произошло списание средств на сумму более 38 000 рублей. Женщина перестала выходить на связь.

По аналогичной схеме был обманут и 49-летний житель Твери. Он перевел "за билеты" 20 000 рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.