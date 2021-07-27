Продукты и алкоголь украл мужчина из магазина в Тверской области

Мужчина воровал из магазина продукты и алкоголь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В дежурную часть Завидовского отделения полиции обратилась женщина-предприниматель и сообщила, что из ее магазина похищены продукты питания, деньги и алкоголь.

Ущерб составил более 70 тысяч рублей.

Полицейские начали искать злоумышленника и установили его личность. Им оказался 27-летний житель Ярославской области, который в Конаковском районе подрабатывал на стройке.

Мужчина дважды проникал в магазин. Часть похищенного молодой человек успел съесть и выпить.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.