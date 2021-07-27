За полгода вертолеты санавиации МЧС Тверской области вылетали в районы 110 раз

Вертолеты санавиации вылетали на вызовы 110 раз Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

С начала 2021 года на территории Тверской области специалисты авиации МЧС России110 раз вылетали в районы на санитарные задания. Неотложная помощь оказана 120 пациентам, 20 из которых - дети.

На месте больного осматривают врачи и принимают решение о транспортировке. В Твери вертолет приземляется на специальной площадке ОКБ или на аэродроме "Змеево", где его встречает автомобиль скорой медицинской помощи.

- Кроме санитарных вылетов мы также принимаем участие в мониторинге местности, совершаем вылеты для сброса воды в рамках тушения ландшафтных и техногенных пожаров, вылетаем для транспортировки пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. В этом году было уже шесть таких заданий, - отмечает командир авиационного звена ФГБУ "Жуковский АСЦ МЧС России", расположенного на территории аэродрома "Змеево", Александр Бардаков.

Экипажи воздушных судов спасают людей в любых условиях, вертолеты могут садиться на незнакомые и необорудованные площадки, эвакуировать людей из районов акватории. Сотрудники несут постоянное дежурство и готовы немедленно убыть в район происшествия.